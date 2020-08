Calciomercato Napoli, Callejon prossimo all’addio: partiranno poi anche altri attaccanti

Il Napoli si sta preparando ad una mini rivoluzione. Messi già a segno i colpi Rrahmani, Petagna e Osimhen, il prossimo a poter arrivare è Boga, anche se su di lui c’è la forte concorrenza del Borussia Dortmund, il quale deve sostituire il suo gioiello Sancho, che è in procinto di passare al Manchester United.

Per gente che arriva, ci sarà qualcuno che esce, ed al momento i candidati ad andare via sono: Milik, Younes, Ounas e Llorente, per i quali però ancora non ci sono offerte concrete.

Il solo Ounas potrebbe rientrare in uno scambio con il difensore del Lille, Gabriel. Ma qui c’è prima da capire la situazione di Koulibaly. Infatti, l’acquisto di un difensore verrebbe preso in considerazione solo nel momento in cui il senegalese parta.

Al momento, però, offerte vicine alle richieste di De Laurentiis non ce ne sono. Per gli altri tre esuberi citati, invece, il futuro è ancora da capire. Un altro addio vicino, come sappiamo ormai da diversi mesi, è quello di José Maria Callejon.

Dopo la gara di stasera tra Barcellona e Napoli, ci sarà un incontro tra De Laurentiis e l’agente dello spagnolo, Quilon, e sarà, come riferisce Il Mattino, un’occasione per salutarsi in modo cordiale, visto che la percentuale che l’attuale numero 7 possa restare a Napoli è pressoché nulla.