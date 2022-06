Calciomercato Napoli, da Lozano a Demme passando per lo scambio con la Salernitana di Iervolino

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già chiuso due acquisti per la prossima stagione. La preoccupazione principale di tifosi e allenatore, però, sono le possibili cessioni, con alcuni calciatori pronti a partire in seguito ai rapporti non proprio felici con la proprietà partenopea.

Un calciatore che potrebbe presto fare le valigie è Diego Demme, con quest’ultimo che avrebbe chiesto la cessione per il poco utilizzo nella scorsa stagione. Il suo addio è ormai scontato e per questo il dirigente Cristiano Giuntoli si sarebbe già fiondato sul sostituto, offrendo 500 mila € per il prestito più riscatto fissato a 7.5 milioni di euro per Nandez del Cagliari. La somma potrebbe aumentare ulteriormente di altri 2 milioni di euro per via dei bonus.

Con Demme potrebbe fare le valigie anche Hirving Lozano. Le ultime indiscrezioni provenienti dal Messico, infatti, rivelano di un interessamento dell’Arsenal per l’attaccante azzurro, il quale potrebbe arrivare a soddisfare le richieste della società, 40 milioni di euro. Una cifra alla quale Aurelio De Laurentiis non potrebbe dire di no.

Intanto, nelle prossime ore, potrebbe concludersi una trattativa a sorpresa tra il Napoli e la Salernitana, con quest’ultima che acquisterebbe le prestazioni sportive di un calciatore partenopeo, Adam Ounas.

La trattativa potrebbe concludersi con uno scambio scambio e in azzurro finirebbe Emil Bohinen, centrocampista della Norvegia che tanto piace alla dirigenza azzurra. Lo stesso Cristiano Giuntoli, infatti, avrebbe chiesto la possibilità di questo scambio.