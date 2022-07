Calciomercato Napoli, dal sogno Cristiano Ronaldo al possibile colpo a sorpresa dal Barcellona

In casa Napoli il mercato è all’ordine del giorno. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è impegnato nel regalare al mister Luciano Spalletti una squadra in grado di ambire alle migliori posizioni della Serie A e provare la qualificazione agli Ottavi della massima competizione europea, la Champions League.

Secondo quanto appreso dal portale AreaNapoli.it, il club azzurro, a sorpresa, potrebbe puntare ad un calciatore del Barcellona, Norberto Murara Neto. Quest’ultimo, infatti, sarebbe finito ai margini del progetto blaugrana e per questo motivo la dirigenza lo avrebbe offerto al Napoli.

In ogni caso la trattativa con la SSC Napoli sembra alquanto complicata, non solo perché Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Alex Meret ma anche perché il portiere non è stato fino a questo momento nel mirino del club azzurro.

Un’altra notizia a sorpresa dell’ultim’ora è l’interessamento del Napoli per le prestazioni di Cristiano Ronaldo. A rilanciare l’indiscrezione è stato il portale The Athletic. Ma, cosa pensa davvero il fenomeno portoghese della piazza azzurra?

A Cristiano Ronaldo farebbe sicuramente piacere trasferirsi in una città piena di passione come quella partenopea, con una grande storia e ambizioni Scudetto. Il portoghese, però, è a conoscenza dei limiti d’ingaggio posti dalla proprietà azzurra e non sarebbe disposto ad accettare una riduzione importante del suo attuale stipendio.