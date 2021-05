Calciomercato Napoli, dalla Turchia annunciano: “Enzo Roco partito per l’Italia”, Giuntoli dietro l’arrivo del cileno?

Dall Turchia è partito il tam tam che vorrebbe il difensore cileno, Enzo Roco, in volo verso l'Italia per accordarsi col Napoli.

Il Napoli vicino all’ufficializzazione del difensore centrale Enzo Roco. L’annuncio shock arriva direttamente dalla Turchia dove il giocatore cileno milita dal 2018, prima nel Besiktas e poi nel Fatih Karagümrük. La notizia ha sconvolto l’ambiente partenopeo che sognava nomi ben più illustri rispetto al discreto sudamericano. Nonostante ciò sono sempre in di più quelli che darebbe l’affare ormai per fatto.

Il quotidiano A’Spor ne è più che sicuro. Enzo Roco, difensore del Fatih Karagümrük è ormai prossimo a firmare per il Napoli. La notizia sarebbe così tanto certa che addirittura il ragazzo sarebbe segnalato già in viaggio verso l’Italia per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’affare.

Enzo Roco, ventinove anni il prossimo agosto, esplode appena diciottenne nelle giovanili dell’Universidad Catolica de Chile. Gli spagnoli dell’Elche e poi dell’Espanyol sono i primi a dargli fiducia anche se i due prestiti in terra iberica non saranno mai trasformati in acquisti definitivi. Nonostante la vittoria della Coppa America con la sua nazionale nel 2016, il difensore non farà ritorno in Liga e in estate tenta di rivitalizzare la sua carriera giocando per i successivi due anni nel Cruz Azul. Purtroppo neppure in questa occasione riuscirà a convincere i messicani delle sue doti, mancando l’opportunità di un rinnovo.

Nel 2018, dalla lista gratuita viene pescato dal Besiktas con cui però giocherà soltanto in 17 match in due anni. Nuovamente senza contratto viene aggregato al Fatih Karagümrük, in cui riuscirà a mettere a segno anche 3 gol in 31 apparizioni. Ora, secondo i turchi, sarebbe per lui arrivata la grande chance col Napoli. Ma sarà davvero così?

Arrivare, dunque, con una carriera tutt’altro che da fenomeno al Napoli desta qualche dubbio tanto è vero che sono sempre di più quelli che urlano alla bufala. Il primo ad ascrivere il rumor come fake news è Valter De Maggio che, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli tuona: “Smentisco questa voce dalla Turchia. Non risulta alcun accordo tra il Napoli e questo difensore cileno, figuriamoci un suo viaggio qui a Napoli per definire gli ultimi dettagli”.