Calciomercato Napoli – En-Nesyri nel mirino di Giuntoli

La sessione di calciomercato invernale può dirsi ormai conclusa per il Napoli ma lo stesso non vale per quella estiva. Nella prossima finestra di mercato, infatti, potrebbero essere definite alcune questioni in uscita per cui gli scout azzurri non possono lasciarsi trovare impreparati.

Sarà proprio al termine di questa stagione calcistica, infatti, che potrebbe essere rivista la permanenza di Osimhen in azzurro in quanto si attendono offerte da più club. In vista di future cessioni, quindi, il ds azzurro sta già sondando il terrendo per eventuali e futuri acquisti. A parlarne è stato Ciro Venerato ai microfoni di Rai Sport.

Ecco quanto evidenziato dal giornalista: “Il Napoli sta valutando numeri profili in attacco in attesa di definire il futuro di Osimhen e Simeone“. Tra i profili osservati ci sono sicuramente quelli di Scamacca e Beto ma in lista seguono Youssef En-Nesyri del Siviglia, Jonathan David del Lille e William Boving dello Sturm Graz.

In particolare, l’esperto di mercato ha rivelato un retroscena che potrebbe convincere En-Nesyri al trasferimento: “Ama la cucina napoletana e frequenta il ristorante di Saverio in passato aperto a Immobile, Montella e De Sanctis“.