Calciomercato Napoli, il punto sulle trattative: via Ounas e Costa, arriva Sequino. Colpo di scena Meret

Mancano poche ore e poi il mercato estivo chiuderà i battenti. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli sono al lavoro per chiudere le ultime trattative, sia in entrata che in uscita.

Sul fronte cessioni è fatta per il trasferimento al Foggia di Filippo Costa. Il giocatore si accaserà in prestito al club pugliese dopo non aver trovato spazio nello scacchiere di Luciano Spalletti. Un’altra cessione che ci sarà nelle ultime ore è quella di Adam Ounas, sul quale è forte non solo la Sampdoria ma anche il Lille. Il giocatore, visto il contratto in scadenza nel 2023, andrà via per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro.

Un acquisto importante, invece, arriva per la Primavera azzurra e messo a segno dal Direttore Gianluca Grava. Il portale Giovanili Napoli riporta: “Gran colpo del responsabile del settore giovanile Grava che riporta a casa un talento napoletano. Sequino è un difensore classe 2006 che viene dal Genoa, dove negli ultimi due anni è stato titolare e capitano“. L’obiettivo è farlo diventare un punto di riferimento della Primavera e cercare di portarlo in prima squadra.

Un’altra trattativa durata tutta l’estate è stata sicuramente quella riguardante la questione portiere, con la questione Keylor Navas che quasi sicuramente non si sbloccherà nelle prossime ore.

Per questo motivo la dirigenza azzurra avrebbe deciso di puntare su Alex Meret, rinnovando il contratto di quest’ultimo per i prossimi cinque anni e fino al 2027. Il portiere azzurro ha infatti il contratto in scadenza il prossimo anno ed un’eventuale permanenza senza rinnovo porterebbe all’addio a costo zero il prossimo anno. Da qui, quindi, la decisione di puntare su di lui quest’anno e rinnovare il contratto.