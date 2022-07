Calciomercato Napoli, il West Ham insiste per Zielinski. La Repubblica: “Ballano 5 milioni”

Continua il calciomercato in uscita del Napoli. Potrebbero non fermarsi qui le cessioni illustri per la squadra azzurra: dopo Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina e Ghoulam, potrebbe salutare un altro giocatore importante e storico del Napoli, Piotr Zielinski. Il polacco lascerebbe così il Napoli dopo circa 6 stagioni con la maglia partenopea.

L’ex-Udinese ha sempre fornito prestazioni altalenanti da quando è al Napoli: infatti il classe 94′ non ha mai esternato a pieno il suo talento e la sua classe. Basti pensare la scorsa stagione: un grande inizio stagione dove ha totalizzato fino alla 17°giornata di Serie A, 5 goal e 5 assist, ma il finale è stato tutt’altro che positivo. Dalla 19° fino alla 38° ha solamente segnato una rete, e spesso il nazionale polacco è sembrato un vero e proprio fantasma in campo.

Il suo futuro lontano dal Vesuvio potrebbe portarlo in Premier League. Il West Ham, squadra londinese che ha già acquistato Gianluca Scamacca dal campionato italiano, ha seriamente puntato il trequartista azzurro. La trattativa è abbastanza complessa, visto che c’è una piccola distanza per quanto riguarda il prezzo del cartellino, e allo stesso tempo il calciatore non è convinto di trasferirsi negli Hammers.

A raccontare questa situazione nel dettaglio è l’edizion odierna della Repubblica che scrive così: “Al Napoli 35 milioni di euro (bonus compresi). Il centrocampista polacco, però, non è convinto di andare a giocare nel club londinese nonostante i 5,5 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. La distanza tra i club si è ridotta – De Laurentiis chiede 40 milioni – ma c’è da convincere il calciatore, che in questo momento prende tempo”.

Se tale trattativa dovesse andare in porto, il Napoli potrebbe sostituire il calciatore polacco con Barak, calciatore in forza all’Hellas Verona. Secondo diversi giornalisti e giornali ci sarebbe già un accordo informale tra l’entourage del calciatore e il Napoli; quindi bisognerebbe trattare solo con il club giallo-blu, che intrattiene buoni rapporti con la squadra partneopea viste le precedenti trattative intercorse tra le due dirigenze.