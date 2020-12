Calciomercato Napoli, incroci con l’Inter: viva l’idea di scambio Milik-Politano

A pochi giorni ormai dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, il Napoli è alla ricerca della soluzione al caso Milik. L’attaccante polacco a giugno sarà infatti libero di trasferirsi ovunque desideri, una mazzata per le finanze partenopee dopo gli oltre 30 milioni di euro versati all’Ajax per lui nel 2016. Impossibile aprire qualunque tavolo col suo entourage per il rinnovo, il club di De Laurentiis dovrà cercare un modo per ottenere il massimo dal suo addio.

Le notizie che arrivano però dal quartier generale azzurro sono quelle di sempre. Il Napoli continua a valutare l’attaccante non meno di 18 milioni di euro. Mentre, per quanto riguarda il suo ingaggio, lo stesso Milik ha fatto sapere che firmerà per chi sarà in grado di proporgli uno stipendio da almeno 5 milioni annui.

Queste richieste hanno già in estate fermato l’offensiva di molti club, per primo l’Inter che avrebbe voluto il bomber polacco come vice Lukaku. Pagare però così profumatamente una riserva ha fatto da deterrente ad ogni possibile accordo. Eppure c’è qualcuno che crede che l’affare stoppato così brutalmente a settembre possa riprendere quota già nei primi giorni del nuovo anno con una manovra del tutto nuova.

L’idea che pare prendere piede sempre più in queste ore è quella che metterebbe sul tavolo lo scambio tra Inter e Napoli rispettivamente con Politano e Milik. L’attaccante azzurro sa che per lui a Milano non c’è alcun futuro, mentre sa che sotto al Vesuvio Gattuso crede molto nelle sue capacità. Il percorso inverso toccherebbe all’ex Ajax che si aggregherebbe ad un club che lo ha, per davvero tanto tempo, osservato e corteggiato.

La valutazione piuttosto simile dei due facilita la trattativa, entrambi arriverebbero praticamente a 0 in uno scambio alla pari. Inoltre la volontà dei due club di avere in squadra un giocatore che si integri nel modulo di gioco dei rispettivi tecnici sicuramente porterà alla stretta di mano.