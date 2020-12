Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra: messaggi con frecciatine sui social, a chi si riferisce?

Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha lanciato delle frecciatine tramite dei messaggi sui social, in particolare sul suo profilo privato di Instagram. A chi si saranno rivolte?

I MESSAGGI DI GINEVRA LAMBORGHINI – Inizialmente Ginevra ha scritto un messaggio rivolto ad alcune persone che direbbero bugie nei suoi confronti. Ha scritto usando anche un tono sarcastico e ironico. ”Quando leggo le balle che scrivete su di me… Devo ammettere che avete della gran fantasia!”

La ragazza avrebbe poi affermato che le bugie hanno le gambe corte e chi le racconta dovrebbe impegnarsi a raccontarle meglio. ”Che poi le balle hanno le gambe corte! Quindi se dovete dirle, almeno ditele bene. Ve lo devo spiegare io come si dicono le balle? A voi? Che siete così bravi? Non credo! Almeno mi fate fare due risate. Giusto quello…”

La Lamborghini ha inoltre dichiarato che: ”Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”. Alfonso Signorini, inoltre, avrebbe svelato perché la sorella di Elettra avrebbe deciso di non partecipare al reality. Tutte le ig stories di Ginevra, come riporta anche trendit.it, sono comunque arrivate dopo le dichiarazioni di Signorini.

”Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. E’ una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello […] Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo?”

”Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace!” Disponibili qui tutte le ig stories di Ginevra.