Calciomercato Napoli, investimento da 35 mln per sostituire due big. Definiti i primi due acquisti di gennaio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il dirigente Cristiano Giuntoli sono già al lavoro per costruire il Napoli del futuro. La società, come ha mostrato l’ultimo mercato estivo, ha bisogno di ringiovanire la rosa e creare nuove motivazioni all’interno della squadra.

L’opera di rinnovamento sarà completata la prossima estate, con altri leader che sarebbero pronti a fare le valigie e lasciare la città partenopea. Due nomi, in particolare, potrebbero dire addio: Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2024 e la proprietà azzurra non ha intenzione di perderli a costo zero. Il polacco, quindi, dopo quasi sette anni in maglia azzurra, potrebbe accordarsi con una nuova squadra.

Aurelio De Laurentiis in ogni caso vuole gettare le basi per l’estate già durante il mercato di gennaio e perfezionare i primi acquisti. Il nome per sostituire Zielinski è quello di Lazar Samardžić. Per Lozano, invece, si potrebbe puntare su un giovanissimo, Simone Pafundi. Per entrambi sarà necessario un investimento di almeno 35 milioni di euro.

Intanto, la dirigenza azzurra avrebbe ormai definito la prima maxi-trattativa di gennaio, con Bartosz Bereszyński e Nikita Contini che diventeranno nuovi calciatori del Napoli. La trattativa per lo scambio con Zanoli è ai dettagli ed è attesa solo l’ufficialità.