Calciomercato Napoli, Kaio Jorge c’è il contatto! Giuntoli tratta il fenomeno del Santos

Il Napoli si lancia all’assalto di Kaio Jorge, attaccante diciannovenne del Santos. Il club azzurro rompe gli indugi e si siede ad uno dei tavoli delle trattative più affollato di sempre. Il ragazzo è da tempo sotto la lente di Giuntoli che lo segue fin dai primi passi nel calcio dei pro. L’affare potrebbe arrivare in porto in estate ma l’offerta dovrà ingolosire irresistibilmente i brasiliani e soprattutto l’entourage del giocatore.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è sicuro: il futuro appartiene già a Kaio Jorge! Il centravanti brasiliano del Santos rappresenta già ora, ad appena 19 anni, l’astro nascente più brillante del panorama calcistico moderno. Per qualità e intensità sul campo è già un titolare della formazione paulista. Non è un caso che nel 2017, ad appena quindici anni, il club abbia imposto sul suo contratto una clausola rescissoria da 77 milioni di euro.

Su di lui ci sarebbero tutte le big d’Europa a cominciare dalle italiane: Juventus e Milan fino alle super potenze inglesi e spagnole. Il ragazzo è amato follemente da Diego Simeone che lo vorrebbe nel suo Atletico così come Pep Guardiola vorrebbe vederlo guidare l’attacco già super stellare del suo City.

Salvatore Bagni, ex azzurro e ora intermediario internazionale pare aver già benedetto il colpaccio estivo. In una recente intervista per Radio Marte ha candidamente ammesso: “Vi posso dire che il Napoli è piombato su Kaio Jorge. Si tratta di un 19enne, è una prima punta velocissima e molto tecnica. Per me è il più forte brasiliano che c’è. Non è molto fisico, ma è straordinario. Il Napoli si è avvicinato molto”.

A giocare a tutto vantaggio del Napoli sarebbe la possibilità di poter entrare fin da subito nella formazione titolare e le agevolazioni fiscali previste dai dpcm emanati nell’era Covid. Altro punto, questa volta a favore di tutti i club interessati sarebbe l’imminente conclusione del contratto che lega Kaio Jorge al Santos che si estinguerà il prossimo 31 dicembre. I brasiliani hanno già fatto sapere di non voler accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro per poterlo liberare in estate. Per il momento De Laurentiis sarebbe fermo a 10-12.