SSC Napoli alla ricerca del terzino sinistro: si pensa a Junior Firpo

Sembrava che il Napoli potesse compensare la mancanza di un terzino sinistro di spessore con il recupero di Ghoulam. L’algerino ha offerto due ottime prestazioni contro Benevento e Granada. Dopo la partita contro il Bologna, però ha avuto l’ennesimo grave infortunio subendo una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. D’altro canto Mario Rui è risultato molto spesso discontinuo in termini di prestazioni, avendo anche continui battibecchi con l’allenatore.

Con la partenza quasi certa anche di Hysaj, che spesso e volentieri veniva adattato, il ruolo di terzino sinistro è diventato uno dei principali problemi da risolvere per gli azzurri. La dirigenza partenopea è già al lavoro, sondando diversi obiettivi.

In un primo momento si era parlato di un potenziale interesse del Napoli su Dalot e Senesi. Entrambi però non sono laterali sinistri per natura, anche se all’occorrenza possono fare quel ruolo. Per questo motivo, pare che in questi ultimi giorni l’interesse del Napoli sia virato su Junior Firpo, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta calciomercato.com, gli agenti del club azzurro si sono attivati. Il club catalano ha chiesto 15 milioni e non ha intenzione di fare ulteriori sconti. Anche il Milan è sulle tracce del ragazzo come alternativa di qualità a Theo Hernandez.

Junior è un calciatore dominicano, naturalizzato spagnolo, classe 96′, mancino naturale che può giocare su tutta la fascia sinistra. Egli ha giocato dal 2015 al 2019 nel Betis Siviglia, mostrando le sue caratteristiche: corsa, resistenza, forza fisica e buona tecnica che gli hanno permesso di fornire svariati assist. I blaugrana lo hanno acquistato per una cifra intorno ai 18 milioni. La prima stagione con i baschi colleziona 23 presenze totali tra tutte le competizioni,1 rete e 2 assist. Nell’anno 2020-2021 invece ha trovato poco spazio, venendo spesso lasciato in panchina. Per questo motivo Firpo vorrebbe il Barcellona per cercare una nuova avventura.

L’interesse del Napoli per questo giocatore è stato confermato anche da Walter De Maggio, come rivelato nella trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore dell’emittente ha fatto anche altri nomi per quel ruolo, segnati sul taccuino del club campano: “Vista la situazione terzini in casa Napoli, con Hysaj in scadenza di contratto, Ghoulam infortunato e Mario Rui in bilico, il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un terzino per la prossima estate. Piacciono Emerson Palmieri e Federico Dimarco, ma l’ultimo nome è Junior Firpo del Barcellona. Il calciatore è in uscita, piace tanto al Napoli e la sua valutazione è di 10 milioni”.