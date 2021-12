Calciomercato Napoli, la Gazzetta dello Sport: “Mina obiettivo del Napoli”

L’addio di Manolas ha lanciato la “caccia al difensore”. Il pacchetto arretrato degli azzurri conta solo di tre titolari: Jesus, Rhamani, Koulibaly. Quest’ultimo è fermo ai box, e potrebbe ritornare giusto per la Coppa d’Africa, il che significa rivederlo direttamente verso la fine di gennaio o febbraio. Visto gli impegni ravvicinati che ci saranno, tra campionato, Coppa Italia e i sedicesimi di finale di Europa League, servirà certamente un altro centrale difensivo.

I nomi che circolano sono molteplici: si è parlato di Bremer del Torino, in scadenza per il 2023, un ritorno incredibile di Luperto (in prestito all’Empoli). Altri profili che citati, sono: Attila Szalai, classe ’98 del Fenerbahçe, anch’egli Nazionale ma ungherese ed infine Ohis Felix Uduokhai, ventiquattrenne tedesco dell’Augsburg. Altre piste ma meno gettonate, come riferisce Walter De Maggio sono “Uduokhai, ma che non trova conferme” o “Lucumì del Genk e l’idea del Napoli sarebbe quella di prenderlo in prestito“.

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club e il d.s. Giuntoli avrebbero tracciato l’identikit del nuovo difensore, uno di piede destro e che dovrebbe arrivare come Anguissa, in prestito con diritto di riscatto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato l’ultima novità che potrebbe arrivare in casa Napoli: Yerry Mina, centrale colombiano in forza all’Everton, e allenata da Rafa Benitez.

Il colombiano dell’Everton, che fino ad ora ha totalizzato 7 presenze in stagione, è un profilo che piace perché in grado di garantire tanta esperienza internazionale. L’obiettivo infatti è quello di puntare su un giocatore già pronto per il campionato italiano. Secondo il quotidiano rosa, anche in questo caso la proposta sarebbe un prestito con diritto di riscatto, cosa che però non sarebbe molto gradita al club inglese.

Infatti l’Everton acquistò il calciatore dal Barcellona per circa 40 milioni di sterline, durante il calciomercato del 2018. Egli veniva da uno splendido mondiale giocato con la sua nazionale, dove aveva dimostrato le qualità difensive, ma anche offensive, visto che aveva realizzato tre goal in 4 partite. Mina ha ha collezionato in Premier 66 presenze e 5 goal. Attualmente la sua stagione attual è stata condizionata da alcuni problemi fisici.