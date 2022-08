Calciomercato Napoli: le ultime su Cristiano Ronaldo

In queste ultime giornate di mercato si sta facendo sempre più viva l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli. Il portoghese, infatti, ha scelto di rompere definitivamente con il Manchester United e potrebbe sbarcare in azzurro se andasse in porto il progetto d’intesa che coinvolge anche Victor Osimhen.

Al momento, secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, non ci sono state proposte per il nigeriano da parte dei Red Devils. Tuttavia è chiaro che se dovesse arrivare l’offerta che supera i 100 milioni più l’ingaggio di Ronaldo pagato per il 75% allora il presidente De Laurentiis potrebbe valutare la cessione.

Il nodo fondamentale per il Napoli, infatti, riguarda proprio lo stipendio di Cristiano Ronaldo che è fuori dal budget azzurro ma in quest’ottica l’affare potrebbe andare in porto.