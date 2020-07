Calciomercato Napoli, Llorente e Younes “stregano” Benevento e le casse ringraziano

Ai nastri di partenza della prossima stagione ci sarà un’altra campana a fare compagnia al Napoli in Serie A. La Cenerentola Benevento, dopo la marcia trionfale degli ultimi mesi punta a confermarsi anche nella serie maggiore con una campagna acquisti che sta facendo sognare il pubblico giallorosso.

Le streghe infatti stanno mettendo nel mirino diversi profili di una certa importanza da accogliere sotto la fortunata guida tecnica del maggiore degli Inzaghi. L’ex rossonero è pronto a raccogliere la sfida di A con un team che lavorerà alacremente sul proprio organico che potrebbe contare su nomi fino ad oggi solamente sognati.

L’AD Foggia è pronto a dimostrare tutte le sue capacità manageriale andando alla ricerca in Europa e nel mondo di campioni che dovrebbero consegnare alla squadra una salvezza quanto mai desiderata. Ecco perchè non può stupire il rumor secondo cui i giallorossi sarebbero sulle tracce di diversi top player che però hanno già avuto in passato un bell’assaggio della nostra Serie A.

I primi finiti nel mirino dovrebbero arrivare dal corregionale Napoli. Tra gli azzurri al momento sono diversi col muso lungo per una stagione passata soprattutto ad ammirare gli altri calcare l’erbetta del San Paolo. I nomi finiti nelle indiscrezioni più tambureggianti sono quelli di Fernando Llorente e Amin Younes. A rilanciare la news ci ha pensato il giornalista e telecronista partenopeo Raffaele Auriemma dalle colonne di Tuttosport. Una buona notizia per le casse societarie che in un colpo solo si libererebbero di due stipendi piuttosto ingombranti se rapportati all’impiego dei giocatori.

I due giocatori potrebbero arrivare alla corte di Filippo Inzaghi con estrema velocità. Eppure la frenetica attività di scouting degli uomini del patron Vigorito potrebbe non fermarsi ai due del Napoli spingendosi anche oltre il Mediterraneo e pescando in Arabia Saudita l’ex bianconero Mario Mandzukic. Altro obiettivo sensibile sarebbe l’under21 della Roma, Gonzalo Vilar, mentre per la difesa spunta già l’ipotesi Glik.