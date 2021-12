Calciomercato, tra Inter e Milan è sfida anche di mercato: la contesa è su Antonín Barák

Inter e Milan sono due dei club, insieme al Napoli, attualmente in corsa per aggiudicarsi il titolo in Serie A. In particolare, i nerazzurri, faranno tutto ciò che è in loro potere oer riconfermarsi Campioni d’Italia.

Certo, le ultime voci parlano di un Derby della Madonnina che potrebbe scatenarsi prima o poi anche sul fronte calciomercato, oltre che sul campo.

Secondo L’Arena, infatti, i due club lombardi avrebbero interessi incrociati per i futuri innesti da aggiungere in rosa. Si tratta di Antonín Barák (27 anni), centrocampista ceco che veste i colori dell’Hellas Verona.

Il suo prezzo si attesterebbe alla cifra non trascurabile di 20 milioni di euro, numero non indifferente che potrebbe non risultare ideale per gli interessi di entrambe le società.

La situazione potrebbe ancor di più complicarsi anche perchè il giocatore compare anche nel mirino di Mainz 05, West Ham United e Newcastle United. Nonostante questo, Inter e Milan sperano di potersi aggiudicare il podio in questa corsa.