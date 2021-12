GFVip, Soleil Sorgé opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: ecco lo scoop di Vero

Tutti pazzi per Soleil! In queste ore si sta facendo spazio un gossip molto interessante sulla gieffina

Soleil Sorgé è la protagonista indiscussa di questa edizione del GFVip condotta da Alfonso Signorini. L’influencer italo-americana, conosciuta grazie a Uomini e Donne, potrebbe aver già ricevuto una proposta di lavoro da parte di Mediaset. Vediamo di cosa si tratta.

La protagonista del GFVip

Piaccia o no, l’influencer è sicuramente la protagonista di questo Grande Fratello Vip. Soleil, infatti, è sempre presente nelle dinamiche più importanti della casa, per non parlare del suo rapporto ambiguo con Alex Belli. Come se non bastasse, la 27enne si trova spesso in conflitto con il resto della casa per il suo modo di fare e affrontare le cose. Sui social ci sono pareri discordanti: c’è chi la ama e chi proprio non la sopporta. Sta di fatto che nelle nomination lei è sempre la preferita.

Proposta della Mediaset

Come ormai saprete, questa edizione del GFVip sarà la più lunga di sempre poiché si concluderà il 14 marzo 2022. In queste ore, gli inquilini dovranno decidere se rimanere o prolungare il contratto, sta di fatto che la produzione farà di tutto per far rimanere l’influencer nella casa. Tuttavia, nonostante sia ancora invischiata nelle dinamiche del reality, Mediaset ha già pronta una proposta di lavoro non appena uscirà.

Stando a quanto si legge sul settimanale Vero, pare che la Mediaset non voglia farsi scappare un elemento come Soleil Sorgé. Infatti, i vertici dell’azienda potrebbero contattarla per proporle il ruolo di opinionista nel reality L’Isola dei Famosi. La ragazza tornerebbe “a casa” poiché partecipò come concorrente nel 2019.

Anche in quel caso, l’influencer italo-americana fece molto parlare di sé, non solo per il suo comportamento esuberante e difficile ma anche per la relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. La loro storia terminò qualche mese dopo.