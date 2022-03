Calenda “Il contratto di Juan Jesus sarà prolungato”

Juan Jesus dovrebbe rinnovare presto il suo contratto. Il suo agente ha parlato ai microfoni di “Si gonfia la rete” della situazione

Juan Jesus sta giocando una stagione ad altissimi livelli, con il Napoli. L’ex Roma e Inter si ritrova a vivere la sua migliore annata da quando è in Italia, facendosi sempre trovare pronto da Luciano Spalletti.

Ora il suo contratto con il Napoli potrebbe venir rinnovato e ad affermarlo è il suo agente Roberto Calenda. Nel corso di “Si gonfia la rete” avrebbe difatti dichiarato che Juan Jesus rinnoverà molto presto.

Le parole di Calenda

“Juan Jesus, che succede a fine stagione? Con il Napoli ci sono ottimi rapporti, Juan è venuto non per mettersi in discussione ma per sposare la causa Napoli con grande gioia, si è calato nella città molto bene, gli piace moltissimo. E’ venuto per dimostrare a tutti che nei percorsi professionali possono esserci incidenti. Ha dimostrato a tutti il suo valore, penso che il Napoli sappia fare le sue riflessioni e le abbia già fatte. L’opzione per la prossima stagione c’è ma non ci saranno problemi per confermarla, allungarla e dare il giusto valore al ragazzo. Il ragazzo ha ripagato in campo ed è un professionista esemplare”.

Dunque il giocatore, salvo colpi di scena, rinnoverà quasi sicuramente. Il brasiliano sta convincendo tutti a Napoli, facendosi amare dai tifosi. Se il Napoli ha bisogno di un difensore aggiunto per la prossima stagione, lo ha già trovato. Un giocatore rinato e finalmente maturo, pronto per prendersi Napoli.