Callejon esalta un giocatore del Napoli: “Con la testa giusta diventerà un top player”

Dal Napoli, in questa stagione, sicuramente ci si aspettava qualcosa di più. Gli azzurri, infatti, sono in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League, un traguardo difficile considerando i punti di differenza dalla quarta in classifica.

Ai microfoni di SKY, ha parlato José Maria Callejon, il quale ha analizzato diverse situazioni ed esaltato un giocatore attualmente presente in squadra, Fabian Ruiz: “Sa di essere un giocatore molto importante e che sicuramente diventerà un top player, se avrà la testa giusta. Il piccolo consiglio che posso dargli è che deve lavorare ogni giorno. Il calcio è così, un giorno sei in alto e l’altro giochi male e sei in basso. Dovrà ascoltare i suoi allenatori, il campo, l’allenamento e le partite ti danno tutto per andare avanti“.

“Con mister Sarri abbiamo vissuto tre anni bellissimi, ma oramai è una parentesi chiusa. Ora il nostro tecnico è Gattuso e noi ci troviamo molto bene con lui. Ha tanta grinta, così come era da calciatore, anzi forse da allenatore ne ha ancora di più“.

Infine, José Maria Callejon chiude sull’affascinante gara di Champions League che vedrà il Napoli sfidarsi contro il Barcellona di Lionel Messi: “Noi dobbiamo solo pensare a prepararci bene e a fare tutto il possibile per ottenere un buon risultato già nella gara di andata“.

Nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno, José Maria Callejon continua a dare tutto sul rettangolo verde di gioco e in questi sette anni con la maglia del Napoli, non ha mai avuto un comportamento o una parola fuori posto.