Raffaella Fico: da 20 a 30 anni, la scioccante trasformazione della showgirl

Durante l’ottava edizione del Grande Fratello, una ragazza in particolare spicca più degli altri partecipanti, adulata per la sua bellezza. Si tratta di Raffaella Fico. Oggi quest’ultima è molto cambiata, scopriamo insieme quanto.

10 ANNI ORSONO – Nel lontano 2008, viene scelta per il cast del famoso reality show. Nata nel 1988 e di origine napoletane, Raffaella Fico muove i primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 20 anni. Forte del successo ottenuto nella casa del Grande Fratello, avvia subito una carriera da showgirl. Diventa una famosa valletta molto richiesta in diversi programmi televisivi. Con i suoi capelli ricci, il fantastico sorriso e il suo corpo da urlo, non passa di certo inosservata e attira l’attenzione anche di celebrità del calcio come Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, con i quali inizia una relazione. Dal suo secondo amore nasce anche una figlia nel 2012.

OGGI – Gli anni passano e come succede ad ognuno di noi, il tempo influisce sul nostro corpo modificandolo. Niente di stravagante quindi, se non che Raffaella Fico sembra notevolmente diversa nonostante oggi abbia solo 30 anni. Come lo sottolineano alcuni utenti, il cambiamento è visibile per quanto riguarda i capelli lisci, ma in particolare per le labbra, prima sottili e ora eccessivamente carnose. Tuttavia malgrado i commenti sempre pronti a ferire, è innegabile che alcuni tratti caratteristici della showgirl sono rimasti invariati, come il suo splendido sorriso e fascino. Per vedere quanto Raffaella Fico è cambiata, clicca qui.