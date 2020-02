Napoli-Inter, in estate un grande scambio di centrocampisti?

Da quando è presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis l’ha sempre ricordato. Il calciomercato della SSC Napoli è aperto tutto l’anno. La dirigenza partenopea, infatti, non vuole farsi trovare impreparata durante le sessioni di mercato e per quanto inizia ad osservare diversi profili in tutta la stagione.

Secondo quanto appreso dal portale Calciomercato.it, in estate potrebbe concludersi uno scambio a sorpresa tra Napoli ed Inter. In azzurro arriverebbe Stefano Sensi, un calciatore che, prima dell’infortunio, era diventato un punto fermo della squadra di Antonio Conte. Ora, dopo i vari problemi, il giocatore si sta riprendendo ma con qualche difficoltà.

All’Inter, invece, potrebbe andare uno tra Zielinski ed Allan. Il principale indiziato sarebbe proprio quest’ultimo che sembra essere in rotta con la società azzurra e il rinnovo sembra essere ormai sfumato. Zielinski, invece, è un altro pupillo dell’allenatore dell’Inter ma il centrocampista sarebbe pronto a rinnovare il contratto con la sua attuale società.

Durante l’estate, quindi, Napoli ed Inter potrebbero concludere una nuova trattativa, questa volta uno scambio.

Bisogna però capire le valutazioni dei due calciatori. Sensi, infatti, dopo le ultime prestazioni non proprio positive, ha una valutazione inferiore rispetto ad Allan e per questo Beppe Marotta dovrebbe mettere sul piatto anche diversi milioni di euro. Circa un anno fa, infatti, Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato oltre 60 mln dal PSG per il suo centrocampista. Ora sicuramente la sua valutazione è diminuita a causa delle prestazioni non ottimali e della rottura con la società, ma sicuramente il presidente partenopeo non accetterà meno di 50 mln di euro.