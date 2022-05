Caos Ferrero: altri prodotti ritirati dal mercato

Quasi un mese sono stati ritirati dal mercato internazionale alcuni prodotti poiché erano a rischio di salmonella. Inizialmente sembrava un caso circoscritto in Gran Bretagna e in Irlanda, ma dopo di che altri focolai sono esplosi in altri paese europei come la Francia.

I casi per intossicazione sembrano siano stati quasi 150; di conseguenza l’azienda ha ordinato l’immediato ritiro di questi prodotti:

Kinder Sorpresa T6 Pulcini

Kinder Sorpresa Maxi 100g Puffi e Miraculous.

Peluche coniglio Mini Max contenente Kinder Schoko Bons (peso 46g), tutti i lotti, prodotti nello stabilimento Ferrero di Arlon (Belgio); marchio di identificazione dello stabilimento 03;Z

Kinder Happy Moments (peso 162gr), lotti L326RGF e L347RGF; marchio di identificazione dello stabilimento IT 0445 31 60 618.

La vicenda è cominciata precisamente il 6 aprile 2022 con la decisione della Food Standards Agency di ritirare alcuni lotti di ovetti Kinder Ferrero prodotti in Belgio, per sospetta contaminazione microbica da Salmonella nel cioccolato. I casi riguardavano per la maggior parte bambini dall’età di 4 anni.

La situazione attuale non è del tutto migliorata, visto che è stato ordinato il ritiro di ulteriori prodotti:

alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons

Kinder Happy Moments Minimix (confezione da 162 grammi)

Peluche Coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons (confezione da 133 grammi)

La Ferrero sta collaborando con il Ministero della Salute italiano e non solo, affinché questi lotti non siano più prodotti al pubblico e in una nota aggiunge: “L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90. Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”.