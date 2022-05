Inter e Juventus a guardare nel Chelsea, tanti i possibili colpi

Il Chelsea sembra pronto a liberare vari giocatori, in un’estate che si prospetta essere quella del rinnovo

Il Chelsea libererà vari giocatori nella prossima estate. Il calciomercato in uscita dei londinesi sembra poter, infatti, essere tra quelli più ricchi in Europa. Tra i tanti giocatori in uscita ce ne sono alcuni che interessano a Juventus e Inter.

Le due squadre puntano a rinforzare le proprie rose senza spendere troppo e il Chelsea che vende sembra essere una buonissima opportunità per entrambe le squadre. I campioni d’Europa vogliono tornare a vincere da subito, ma servirà un mercato sontuoso.

Vendere per poter acquistare

Per poter acquistare servirà primariamente sfoltire, anche per evitare sanzioni dalla Uefa e sovraccarichi. Il primo sicuro partente è Christensen, che ha scelto Barcellona per i prossimi cinque anni. Anche Antonio Rudiger – che interessa alla Juventus – saluterà. Per il tedesco c’è il Real Madrid, con un sontuoso contratto ricco di bonus.

Romelu Lukaku sembra – a sorpresa – rientrare tra i partenti. Il belga potrebbe andar via per circa 70-75 milioni. L’Inter non ha mai perso l’interesse per il giocatore, ma al momento appare difficile che possano fare uno sforzo economico per lui. Più probabile un eventuale prestito. Altro vicinissimo all’Italia è Jorginho, in scadenza nella prossima stagione e che non dovrebbe rinnovare. Il calciatore italo-brasiliano vuole tornare nel bel paese e la Juventus è pronta con un quadriennale.

Kanté potrebbe riprovare ad uscire, con il PSG sempre interessato. Marcos Alonso, invece, è uno di quelli che dopo anni di onorato servizio in blues potrebbe lasciare. La Juventus e l’Inter sono sullo spagnolo, che però preferirebbe tornare in Spagna. Discorso a parte per Emerson Palmieri, su cui però sarebbe molto più forte il Milan. Anche la Juventus vorrebbe l’italo-brasiliano, attualmente al Lione, ma i bianconeri sembrano meno interessati che rispetto a qualche settimana fa.