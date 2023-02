Capello: “Il Napoli ha regalato troppe azioni, Lobotka ha sofferto sotto il piano dell’intensità”

Al termine della partita contro l’Eintracht Francoforte, l’ex allenatore di Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita degli azzurri. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Il Napoli non ha iniziato bene la partita, per dieci minuti ha sofferto gli avversari concedendo anche delle azioni pericolose“.

“Dopo, però, ha capito come mettersi in campo. Se fossi in Luciano Spalletti farei i complimenti ai ragazzi, ma gli direi che bisogna sfruttare certe occasioni, sei in Champions League! Hanno regalato troppe azioni, in Champions non bisogna farlo“.

Fabio Capello ha infine dichiarato: “Lobotka, sotto il piano dell’intensità, ha sofferto, non trovava il tempo. Kvara in campo è stato sempre raddoppiato perché fa paura agli avversari. Se lo raddoppi, però, si trova libero qualcun’altro com’è successo con Lozano che ha fatto la differenza“.