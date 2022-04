Casale e il Napoli, a Gennaio ha preferito Verona

Nicolò Casale del Verona è tenuto sott’occhio da mesi. Su di lui ci sono Napoli e Milan, pronte a darsi battaglia

È Nicolò Casale uno tra quelli da tenere d’occhio nella prossima finestra di mercato. Il difensore ha 24 anni e non ha fretta, tanto che a Gennaio il Verona ha respinto svariate offerte.

Di comune accordo con il giocatore, infatti, si è deciso di terminare la stagione insieme e valutare poi il da farsi. Casale sta vivendo una buona stagione con gli scaligeri, tanto da meritarsi la chiamata di una big.

Prestazioni in crescendo

Casale è insieme a Ceccherini il più impiegato tra i difensori dell’Hellas. 26 presenze in stagione per lui (87 % delle partite giocate) con una media voto di 6.08. Decisamente un giocatore che ha ancora tanto da crescere, visto anche l’aspetto un po’ troppo falloso.

Sono 5 infatti i cartellini gialli presi in stagione, di cui alcuni più che evitabili. Il giocatore sta trovando spazio anche grazie alla brutta stagione di Gunter. Il tedesco sta vivendo una delle peggiori stagioni da quando è in Italia e a Gennaio sembrava potesse essere ceduto in Turchia.

Il non potersi affidare attivamente a Gunter ha aiutato nella scelta Igor Tudor, che ha deciso di far debuttare Casale. Nella scorsa stagione di Serie B l’italiano si è visto come uno dei migliori dell’Empoli, dove era in prestito. Dopo una sola stagione di Serie A ora potrebbe fare il salto definitivo, passando ad una tra Milan e Napoli. Il calciatore non ha fretta, ma sembrerebbe che il mercato ne abbia.