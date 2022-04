Caso Bernardeschi. Non rinnova con la Juve, Pastorello lo offre a Marotta: il punto della situazione

In attesa di capire se sarà fattibile far arrivare in nerazzurro Paulo Dybala, l’Inter potrebbe mettere le mani su un altro calciatore in scadenza di contratto con la Juventus: si tratta di Federico Bernardeschi.

Se da un lato il team di Inzaghi è quanto mai impegnato nell’intricata corsa scudetto, che vede i suoi uomini protagonisti insieme al Milan e al Napoli, dall’altro la dirigenza è già proiettata al mercato.

Ebbene il jolly offensivo classe ’94 non ha trovato un accordo con la dirigenza bianconera e, con ogni probabilità, lascerà Torino a parametro zero. Il che ha suscitato le attenzioni di molti club italiani e non.

Nonostante la sua decisione di accettare una riduzione di ingaggio rispetto agli attuali 4 milioni di euro annui, ritenuti eccessivi dal management juventino, l’attaccante non pare destinato a rimanere con la Juve.