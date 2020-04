Caso Dybala, parla la fidanzata Oriana: “Paulo non è di nuovo positivo. Dov’è venuta fuori la notizia?”

La notizia del risultato del quarto tampone positivo a cui si sarebbe sottoposto Paulo Dybala ha creato scalpore. L’indiscrezione è arrivata dalla Spagna, riportata dalla trasmissione spagnola El Chiringuito, secondo cui l’attaccante dopo 39 giorni non sarebbe ancora guarito completamente.

La notizia è stata smentita ieri dall’entourage dell’argentino, ma a chiarire ulteriormente la situazione ci ha pensato direttamente la fidanzata Oriana, intervistata ai microfoni di Canal 9, emittente argentina.

Le parole:

“Paulo non è nuovamente positivo. Deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso, ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività”.

Oriana continua: “A me è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”.