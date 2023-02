Ceballos, la Juventus lo osserva

Dani Ceballos è in scadenza di contratto e per l’estate la Juventus potrebbe prelevarlo per sostituire Rabiot

Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid in estate, con la Juventus che sarebbe interessata al suo profilo per via del poterlo prendere a zero. Il calciatore spagnolo non rinnoverà con il club madrileno, con un amore che non è mai decollato. Il centrocampista ha vissuto anche un prestito all’Arsenal, che è purtroppo finito con il ritorno nella capitale spagnola.

Qualche stagione fa dichiarò: “Per un giocatore di 23 anni che ha davanti nomi del calibro di Kroos e Modric è molto difficile essere importante per il Real Madrid. La mia intenzione è giocare 40 partite e sentirmi importante non voglio più stare seduto in panchina, credo sia arrivato il mio momento. La prossima sarà la mia migliore annata“.

Addio in estate

Ad aprire all’addio è Rabiot, che durante il Mondiale ha detto: “Negli ultimi mesi il mio rendimento alla Juve è stato buono e sono felice di ciò che sto facendo ai Mondiali. Nel mio club ho lavorato molto sul fisico e questo mi ha consentito di non perdere ritmo nel corso di una gara. “Premier League? Non ho mai nascosto che mi piacerebbe giocare lì. Non so se questo accadrà quando il mio contratto con la Juve terminerà“.

Poi ha terminato: “Non ho un club che mi piace più di un altro in Inghilterra, una squadra in cui mi piacerebbe giocare. Ad attirarmi sono le caratteristiche del campionato, quelle che si adatto meglio al mio stile di gioco“.