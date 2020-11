Ceccarini: “La Juve cerca un regista, per il futuro c’è Locatelli”

La Juventus a lavoro in chiave mercato, il club bianconero cerca un giocatore nella zona centrale del campo che faccia partire l’azione e gestisca i tempi di gioco. L’identikit è quella di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana.

A riportare aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini nel suo editoriale settimanale per TMW:

“La Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista con le qualità da regista. Un’idea che c’era già in estate ma che poi non si è concretizzata, visto che gli investimenti sono poi andati in un’altra direzione. Il giocatore ideale per Pirlo sarebbe sicuramente Locatelli del Sassuolo ma tentare un affondo adesso a gennaio è molto complicato per vari motivi.

Il primo è che servirebbe una cessione importante, il secondo che la valutazione fatta dal club neroverde è molto alta e difficilmente ci potrebbero essere spazi per un trasferimento a campionato in corso.

Nel caso è più probabile un discorso a giugno. Certo Locatelli sta facendo davvero bene. Merito anche del grande lavoro di De Zerbi, che lo ha aiutato a crescere e migliorare giorno dopo giorno”.