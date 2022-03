Cecilia Rodriguez e il duro sfogo sui social: “Il mio Instagram è mio, non è un profilo con Ignazio”

Il duro sfogo: "Non state bene col cervello, non voglio un profilo di coppia"

Cecilia Rodriguez, nella giornata di ieri 28 febbraio 2022, ha usato il suo profilo Instagram per dar voce al suo pensiero relativamente al tema profili singoli o di coppia. E anche in questo caso c’entra Ignazio Moser.

La sorella minore di Belen si è lamentata di non voler costantemente ricevere domande a proposito del suo fidanzato, e lo ha fatto in un modo quanto più diretto possibile, per far sì che tutti i followers capissero.

Cecilia Rodriguez: “Il mio Instagram non è solo Ignazio”

L’influencer ha spiegato, tramite alcune stories Instagram, di esser stata molto infastidita proprio da alcuni messaggi ricevuti dai followers, che chiedevano in modo molto insistente dove fosse Ignazio durante la sua Fashion Week.

“Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello.

Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato.”