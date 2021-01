Centovetrine, cicogna in arrivo per due attori: “Perché in 2 è bello ma…”

È in arrivo la cicogna per due attori noti per i loro ruoli in Centovetrine. Si tratta di Jgor Barbazza e Linda Collini, conosciuti sul piccolo schermo per le loro parti nella famosissimo soap opera. Da quanto annunciato in una recente intervista, la coppia aspetta un bebè.

“Perché in 2 è bello ma…” – Come già accaduto ad altri attori, l’amore tra Jgor e Linda è scoppiato sul set. Una volta lontani dai riflettori, i due interpreti non si sono più lasciati.

Nonostante da ben 5 anni i due attori hanno abbandonato il set di Centovetrine, continuano ad essere molto amati dai telespettatori. Barbazza è tornato sul piccolo schermo in note fiction Rai quali Provaci ancora Prof., Sacrificio d’Amore e Don Matteo. Linda, invece, si è dedicata al teatro e al doppiaggio. Insieme sono impegnati nella Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Treviso.

Dopo ben 11 anni di amore, la coppia ha dato il lieto annuncio: aspettano un bambino. A rivelarlo sono gli attori stessi in un’intervista a TvMia: “Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)”.

Da quanto raccontato durante l’intervista, i due futuri genitori hanno scoperto la gravidanza durante il primo lockdown. Per ora hanno preferito non rivelare il nome e il sesso del nascituro.