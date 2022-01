Chi è Lucas Peres, il difensore classe 2002 che piace a Napoli e Roma

Lucas Peres, difensore brasiliano classe 2002, potrebbe ben presto diventare protagonista di importanti trattative di mercato. Su di lui infatti, secondo quanto filtrato dai vari media, si sono catapultate squadre del calibro di Napoli e Roma, desiderose di mettere le mani su un ottimo prospetto per il futuro non troppo lontano.

A far conoscere il talento di Lucas Peres ci ha pensato Riccardo Badia, operatore di calciomercato che lo sta trattando con diverse società italiane. Ecco dunque un estratto delle sue recente dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net.

“Lucas Peres è un vero jolly, ma in quale ruolo pensa possa imporsi? E’ il classico terzino di spinta, con una grande fisicità e buona tecnica, che a differenza di molti suoi colleghi brasiliani sa fare bene anche la fase difensiva. E’ stato impiegato altresì come centrale difensivo ed ha ben figurato. Per me, in un centrocampo a cinque, sarebbe l’ideale come esterno.

Giocatore importante nel campionato brasiliano, pensa che possa adattarsi anche al nostro calcio? Credo proprio di sì, Lucas Peres ha la fisicità giusta per adattarsi al nostro campionato, tecnicamente è valido ed un vero professionista dentro e fuori dal campo. Credo che dovrà lavorare molto tatticamente, ma data la giovane età non vedo gradi problemi di adattamento.

A quale giocatore assomiglia Lucas Peres? Credo che per le movenze e lo stile di gioco possa essere considerato un mix tra Lucio e Maicon.

Quali sono le sue principali doti tecniche e fisiche, i suoi colpi migliori a livello calcistico? Fisicamente è una colonna, ha una buona tecnica di base ed un lancio che ricorda spesso quello di Bonucci; è un ottimo crossatore e sa impostare il gioco quando schierato come difensore centrale.”