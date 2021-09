Chiara Ferragni è nota al pubblico di Instagram per essere un’influencer con milioni di follower. La ragazza, madre di Leone e della piccola Vittoria e moglie di Fedez continua ad essere presente sui social con sponsorizzazioni e portando su Instagram parti della sua vita.

L’ultima che ha fatto tanto chiacchierare circa la Ferragni è la nuova serie che ha preparato col marito Fedez. Si chiamerà The Ferragnez e sarà prodotta in collaborazione con Amazon Prime. Uscirà su tutte le piattaforme a partire da dicembre.

CHIARA FERRAGNI, IL NUOVO OROLOGIO E L’IRONIA DI UNA PAGINA INSTAGRAM – Chiara Ferragni ha ultimamente realizzato una nuova linea di orologi e un modello in particolare è stato pubblicizzato dalla pagina drepubblicait. L’orologio in questione è rosa e presenta dei brillantini sia all’interno che intorno al quadro. Il tutto è su uno sfondo d’oro.

La pagina Instagram Very Inutil People non ha potuto fare a meno di fare ironia su questo nuovo modello di orologio, giudicandone l’aspetto. Insomma molto probabilmente l’orologio non è per niente piaciuto!

La pagina Instagram ha infatti pubblicato una storia nella quale ironizzava sul nuovo modello di orologio. Ha infatti scritto: ”Onestamente gli orologi dei Casamonica sono meno kitsch”. Insomma non è stato giudicato un orologio in stile sobrio! Di seguito la storia pubblicata e l’orologio: