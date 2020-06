Chiara Nasti, replica alle critiche sul suo tatuaggio: “Non è sbagliato”

Ancora una volta, a finire al centro delle critiche è Chiara Nasti, nota sul web per alcune gaffe fatte sui social. Questa volta, a far parlare di lei è stato l’ultimo tatuaggio fatto e postato su Instagram. A far scatenare i vari follower dell’influencer è un piccolo dettaglio che non è passato inosservato, portando molti a commentare con ironia. La Nasti ha, però, prontamente replicato.

L’ERRORE NEL TATUAGGIO – Poche ore fa, Chiara ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha mostrato ai fan i tatuaggi fatti da lei e la sua migliore amica. Sull’avambraccio le due ragazze si sono tatuate la scritta Since 98′, che in italiano starebbe a significare Dal 98. Un errore è però saltato all’occhio attento degli utenti: la posizione dell’apostrofo.

Quel 98′ avrebbe dovuto riferirsi alla data di nascita della due amiche, ossia il 1998. In realtà, però, l’apostrofo sarebbe dovuto esser messo prima del 98, ossia ’98. Questo errore ha portato molti utenti a lasciare commenti ironici sotto al post. “Sei nata da 98 minuti?”, ha così commentato una follower. La risposta di Chiara Nasti, però, non si è fatta attendere.

LA REPLICA DI CHIARA – Davanti alle tante critiche sul suo tatuaggio, la Nasti ha deciso di replicare. Nelle sue Instagram stories ha pubblicato un breve video, spiegando cosa realmente si cela dietro la posizione dell’apostrofo:

“Cioè ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri? Il tatuaggio, penso lo sappiate, è una cosa abbastanza personale e assolutamente non è sbagliato. Questa è stata una nostra scelta perché è proprio una caratteristica del fatto che da piccole sbagliavamo sempre questa cosa. Per questo lo abbiamo fatto. Don’t worry be happy”.

Dietro questa spiegazioni, molti hanno visto un semplice tentativo di giustificarsi, non volendo ammettere l’errore. Altri, invece, credono che effettivamente dietro quella posizione ci sia un reale significato.