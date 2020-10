Chiusura scuola in Campania, Azzolina scrive a De Luca: “Elementari e medie ritornino in classe”

“La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studentesse e studenti. Possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari per le scuole superiori ma solo attraverso interventi mirati“, sono queste le parole della ministra Lucia Azzolina di qualche giorno, la quale è molto soddisfatta che lo scuola continui ad essere in presenza.

Una decisione, quella del Governo, che comunque non sembra aver fatto cambiare idea a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, il quale comunque deciso di continuare con la didattica a distanza.

Una situazione che ha mandato su tutte le furie la ministra Azzolina, la quale ha scritto a Vincenzo De Luca: “Le scuole elementari e le medie devono ritornare in classe“, un messaggio riassunto del suo intervento.

La ministra è stata ben chiara su ciò che dovrebbe fare la Campania con la scuola.

Per le superiori, Azzolina chiarisce che l’ultimo DPCM prevede forme di flessibilità organizzativa con turnazione degli orari d’ingresso, mentre per la scuola dell’infanzia e le medie il ritorno in classe.