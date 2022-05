Clarissa Selassié, assente dai social: “Mi sono operata al seno”

Clarissa Selassié, insieme alle sorelle Lulù e Jessica, sono state tra le protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip. Spesso al centro dell’attenzione, l’assenza di Clarissa dai social ha fatto preoccupare i fan. A spiegare i motivi dietro a tale sparizione è stata la principessa stessa, raccontando quanto avvenuto negli ultimi giorni.

“Mi sono operata al seno” – Da pochi giorni ventenne, la Selassié non ha condiviso con i suoi follower il giorno del suo compleanno. La ragazza è infatti sparita per qualche giorno, spiegando nelle ultime ore quanto accaduto. Attraverso le sue IG Stories, Clarissa ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per aumentare il seno.

La ragazza, come riportato anche da 361 Magazine, ha ripercorso l’ultima settimana in cui è avvenuta l’operazione. L’ex volto del GF VIP ha così raccontato ai fan:

“Allora da dove cominciare? Ci siamo lasciati domenica e oggi è venerdì. Praticamente mi sono fatta quattro-cinque giorni dove sono sparita però iniziamo dall’intervento. Lunedì mi sono operata al seno come ben sapete, mi sono fidata del dottor Badiali, devo dire che sono molto emozionata perchè questa operazione mi ha veramente cambiata la vita sono molto felice. Mi sono operata lunedì mattina io una clinica qui a Roma e devo dire che ne vale la pena”.

L’intervento è avvenuto lunedì e, fortunatamente, la principessa si è ripresa dopo pochi giorni. Seppur con ancora qualche difficoltà, ora riesce a camminare. Sulla sua decisione di sottoporsi a questo tipo di operazione, Clarissa Selassié ha spiegato:

“Come ben sapete erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione al seno per aumentare la taglia del mio seno ma non era fondamentalmente quello, era più una liberazione di non dover più avere questa insicurezza che non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%”.

La ragazza ha poi concluso: “Ho documentato tutto quindi nelle prossime stories vi metterò tutto. Lunedì vi porterò con me che andrò a fare la prima medicazione post-operatoria con il dottore”.