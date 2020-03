Claudia Garcia: “Ritorno di CR7 al Real? Difficile, a Torino fino al termine del contratto”

Claudia Garcia, giornalista di Rai Sport e di Tuttosport, è intervenuta nel corso della trasmissione ‘Cose di Calcio’ in onda su Radio Bianconera parlando delle voci relative al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

CR7 e le parole di Edu Aguirre? “Il matrimonio tra CR7 e la Juve durerà fino alla fine del contratto, anche perché al momento non ci sono altre squadre. Lui ha 35 anni e non vuole andare da un’altra parte. Anche se volesse tornare a Madrid, ma io non credo, penso che un po’ di nostalgia sia normale. Ha sempre detto di essere legato a Madrid dove ha vissuto tanto, vinto tanto, ha ancora casa lì. Rimarrà sempre legato a Madrid, magari un domani potrà tornare con un altro ruolo, ma penso che un ritorno da calciatore non sia possibile. Il Real ha avviato un nuovo progetto con dei giovani che ha potuto prendere anche perché non c’era più Ronaldo che avrebbe avuto un ingaggio troppo alto. Secondo me al Real stanno cercando il dopo Ronaldo”.

Se la Juve non vincerà, Ronaldo potrebbe lasciare? “Credo che la Juventus vorrebbe almeno 50-60 milioni di euro, ma non so se qualcuno spenderebbe quella cifra. Credo che non andrà da nessuna parte, anzi magari lotterà in campo per ottenere un rinnovo di contratto e non so se la Juve glielo darà.

Manchester United e PSG non sembrano voler prendere giocatori di una certa età, al Real Madrid non si è lasciato bene con Florentino Perez, il Barcellona non è un’opzione e credo che anche il Bayern Monaco si sia tirato indietro. In questo momento, poi, lui credo che stia bene alla Juve. La città, i tifosi e la stampa lo trattano benissimo, penso che finirà il suo contratto alla Juve e poi si deciderà se rinnovarlo o se andare magari in un altro campionato”.