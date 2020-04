Come fare uno speed test

Magari eravamo lì, al 99%, mancava l’ultimo passo per scaricare quel programma da internet ma…la connessione va talmente lenta che non riusciamo a fare lo step decisivo per poter, poi, usare il programma.

Facciamo lo speed test e, vediamo, che in realtà è tutto ok. Devi sapere, però, che lo speed test può essere ‘marchiato’ da alcune cose che, magari, hai poco considerato. In un verso e nell’altro. Vediamole insieme.

Tante finestre di navigazione aperte

Ti piace avere tutto sotto controllo e, quindi, non chiudi mai una finestra. Che sia Google Chrome, Firefox, Internet Edge: indipendentemente dal browser, ogni finestra non chiuda si ‘mangia’ un po’ di banda. E, quindi, nel test velocità Internet vedrai una connessione più lenta del solito.

Un aspetto che viene poco considerato: sicuramente, se non ne sei a conoscenza, potresti continuare a navigare online, andando sui forum, chiedere sui social e peggiorando ancora di più la situazione. Perché, in quel caso, continueresti ad aprire ancora altre schede.

Non chiudere correttamente i Torrent

Stai scaricando un film (in maniera legale, eh!) e, magari, piuttosto che cliccare ‘Esci’, facendo tutto il percorso necessario, clicchi soltanto sulla crocetta. Ebbene, spesso capita che, comunque, l’applicazione ‘viaggia’ e si prende un po’ di banda. Quindi, potrebbe accadere che pensi di fare il test con una connessione ‘vergine’ ma, in realtà, un po’ di banda comunque viene usata.

Quindi, quando fai lo speed test controlla bene che non ci sia NESSUNA applicazione web aperta.

Un hardware ‘vecchio’

Questo è un altro fattore molto sottovalutato e a cui non si dà la giusta importanza. Il test per controllare la velocità della tua connessione può essere (anzi, è) influenzato dal tuo hardware.

Una connessione con la fibra ottica su un computer di 10 anni è come mettere il motore di una macchina super potente (scegli tu la marca) su un’utilitaria (scegli tu il modello).

Una buona connessione deve essere supportata da hardware all’altezza.

Più device, una connessione

Prima di fare il test sulla velocità, presta attenzione al fatto che nessun device possa essere collegato al modem.

La rete internet, infatti, ragione come una torta. Se ci sono più dispositivi collegati, ognuno si prende una torta. E, quindi, con una base di partenza 100, poi diventerà 2 ‘pezzi’ da 50, 4 da 25 e così via.

Occhio, quindi, a questo dettaglio non da poco.

Virus sul PC

Ultimo punto da considerare è la possibile presenza di PC che possano rallentare il tuo computer o, nel peggiore dei casi, ‘falsificare’ le prestazioni.

Perché il virus può rallentare notevolmente le prestazioni del tuo computer e, quindi, fare in modo che tu abbia una connessione veloce come pensavi.

Accertati con un efficace antivirus che tu non abbia problemi in tal senso.

Ovviamente, ci sono altri aspetti che dovrai valutare. Questi sono soltanto quelli più importanti e più comuni. Se li seguirai, siamo sicuri che il test sarà molto affidabile!