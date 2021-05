Come il 5G cambia le regole del gioco

La tecnologia compie un altro passo in avanti: il 4G sta per lasciare spazio al 5G e il mondo come lo conosciamo sta nuovamente per cambiare. Come spiega ai nostri microfoni il team del sito specializzato Bonusricchi.com “il 5G rappresenta un passo in avanti notevole che apporterà vantaggi in tutti i campi, dall’istruzione al mondo dell’intrattenimento col gambling online”. Proprio su quest’ultimo punto vale la pena soffermarsi in quanto il gioco, più di tutto, è l’esempio ideale da fare a sostegno di una tesi: quella della necessaria accessibilità.

In un mondo connesso, si va verso l’iperconnessione delle parti. Il 5G è pronto letteralmente a cambiare le carte del gioco. La nuova velocità di connessione rappresenta una gradevole new entry, un qualcosa di inedito finora. Il mondo del gioco è ideale per fare una serie di esempi.

Reti più veloci significa giochi più veloci, connessioni più efficienti, funzionalità aumentate, accessibilità illimitata e azzeramento delle distanze tra paesi eccessivamente connessi ed altri in cui a fatica c’è spazio per trovare campo.

Il 5G, considerato anche come uno dei fattori chiave per la ripresa economica, punta tutto sul concetto di “sempre online”, sempre connessi, al di là di cablature e fibre. Grazie a questa rete che registrerà prestazioni superiori per dieci volte rispetto a quelle attuali, ogni dispositivo connesso sarà in grado di giocare in streaming ovunque. I videogiochi così saranno riprodotti, su ogni dispositivo, da un server remoto e senza alcun topo di consolle. Un nuovo tipo di connessione che apre a diversi orizzonti, su tutti all’aumento della realtà virtuale che sarà sempre più centrale.

Non si tratta, nel caso dei giochi, di semplice intrattenimento ma di un nuovo modo di giocare. Il gaming basato sulla tecnologia 5G così diventa esperienza, oltre che divertimento. Significa, oltretutto, andare ad aumentare il numero di giocatori proprio sfruttando l’accessibilità dei dispositivi e le potenze della nuova rete.

Migliori performance implicano per forza migliori prodotti: intelligenza artificiale implementata, realtà virtuale a trecentosessanta gradi e spazio a nuove modalità di gioco, su tutti gli eSports che dopo la pandemia sembrano essersi ritagliati il loro meritato spazio, con una popolarità in ascesa costante.

I pur grandi risultati ottenuti finora dalle case produttrici di giochi sono destinati per forza ad aumentare, con un gradiente di attrazione che andrà via via a caratterizzare diversi target d’età e di gioco. Aumentano possibilità concrete anche per quanti volessero per la prima volta avvicinarsi al mondo del gambling e più in generale per quanti vorranno immergersi in una esperienza che porta il giocatore, è il caso di dirlo, al centro del gioco.