Come prenotare il vaccino per gli over 80: la procedura per la Campania

Volete sapere come prenotare il vaccino per gli over 80 in Campania? La procedura è più semplice del previsto e la piattaforma creata dalla Regione è già attiva dal 30 gennaio scorso.

La campagna di vaccinazione per gli over 80 è partita in questi giorni, subito dopo la chiusura della fase 1, destinata agli operatori sanitari. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui propri canali social, la Regione ha spiegato come prenotare il vaccino in pochi e semplici passaggi.

Per procedere è necessario inserire il Codice Fiscale e il numero della Tessera Sanitaria del vaccinando. Qualora la procedura debba essere effettuata da parenti o terzi è necessario che questi ultimi siano dotati di tali informazioni e autorizzati a procedere.

Inserendo i dati sul portale della Regione al link “https://adesionevaccinazioni.soresa.it “, sarà chiesto di compilare dei moduli online, indicando eventuali patologie, allergie o problemi di salute del vaccinando. Sarà inoltre richiesto un indirizzo email e un recapito telefonico, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. Il portale richiede che il numero di telefono sia verificato tramite un codice inviato via SMS.

Una volta completata la procedura arriverà una mail all’indirizzo fornito, in cui si confermerà l’avvenuta registrazione. Dopo qualche giorno il centro vaccinale più vicino sul territorio invierà un’ulteriore mail che indicherà data, ora e luogo in cui l’anziano dovrà recarsi per la somministrazione.