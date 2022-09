Come risparmiare nell’arredamento della cameretta per i bambini

Arredare la cameretta dei bimbi è un’impresa creativa che può rivelarsi molto divertente. Attenzione, però: quando la si vive, non bisogna mai dimenticarsi il risparmio. Oggi come oggi, con il carovita diventato ormai una triste realtà, non perdere di vista il portafoglio è cruciale. Per fortuna esistono diversi consigli per riuscirci. Scopriamone alcuni nelle prossime righe.

I vantaggi della cameretta a ponte

Quando si parla di consigli per risparmiare nell’arredamento della camera dei bimbi, un doveroso cenno deve essere dedicato ai vantaggi della cameretta a ponte. Soluzione disponibile anche su Zucca Mobili e che ha un duplice vantaggio. Da un lato permette di arredare senza problemi anche una cameretta piccola. Dall’altro, invece, essendo composta da pochi elementi – l’armadio, le colonne e il letto – permette di tenere sotto controllo le spese. In linea di massima, si spendono poche centinaia di euro per una cameretta completa e funzionale.

Viva i tappeti

Se nella primissima infanzia il tappeto è per i bambini un elemento di gioco, quando sono più avanti con l’età rappresenta un espediente prezioso per arredare la cameretta senza spendere troppo. Un bel tappeto colorato costa infatti poco e permette di dare carattere all’ambiente.

Il mondo del web

I dati parlano chiaro: da inizio 2020 a questa parte, gli e-commerce dedicati al mondo dell’arredamento e dell’home decor hanno vissuto un vero e proprio boost. Consapevoli dell’importanza di vivere in contesti confortevoli, ci occupiamo molto più di prima dell’estetica e dell’atmosfera della casa e acquistiamo online mobili e accessori.

Il web può rivelarsi una grande occasione di risparmio per chi deve arredare la cameretta dei bambini. Come mai? Per diversi motivi, uno dei quali riguarda la possibilità di usufruire di interessanti sconti iscrivendosi alla newsletter dei propri e-commerce preferiti. Per promuovere i propri prodotti, le aziende che vendono online offrono infatti uno sconto iniziale a chi decide di fornire l’indirizzo e-mail, dato preziosissimo per chi fa marketing sul web.

Iscrivendosi alla newsletter è inoltre possibile sfruttare diverse altre operazioni di fidelizzazioni, dagli sconti messi in campo in date particolari – p.e. l’anniversario aziendale – fino alle vendite private.

Pareti troppo colorate? No, grazie!

Quando ci si occupa del restyling della cameretta del bambino, una delle prime cose che si tende a considerare è il colore delle pareti. C’è chi si lascia trasportare dalla creatività e, per esempio, le dipinge con i super eroi preferiti dei propri figli. Tutto molto bello, ma non bisogna dimenticare che i bambini crescono. La parete dedicata a Spider Man può essere il massimo a 5/6 anni, meno in adolescenza.

Ecco perché, nel momento in cui si valuta come rendere più belli i muri, è il caso di optare per soluzioni provvisorie come gli adesivi e i poster, evitando di spendere soldi in affreschi e pitture che, dopo qualche anno, potrebbero risultare sgraditi al fruitore dello spazio.

L’usato corre sulla rete

Tornando sempre ai vantaggi del web, non si possono non chiamare in causa le app che permettono di vendere e acquistare a pochi euro accessori per l’arredamento usati. Quando il risparmio è a portata di smartphone bisogna approfittarne!

La scelta dei brand

Non c’è che dire: le soluzioni per risparmiare nell’arredamento della camera dei più piccoli non mancano! Oltre ai consigli appena elencati, è doveroso fare cenno all’importanza della scelta dei brand. Dedicando il giusto tempo alla loro selezione, si può incappare in piccoli produttori locali. Scegliendo i loro mobili e accessori, si possono abbattere i costi grazie ai minori rincari legati al trasporto.

Concludiamo rammentando la possibilità di risparmiare nell’arredamento della cameretta dei bambini evitando di assoldare progettisti o architetti e sfruttando i programmi gratuiti di rendering e progettazione di interni che si possono trovare sul web.