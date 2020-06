COMETE torna con il nuovo singolo “Ma tu”

Esce oggi “Ma Tu” (Sony Music), il nuovo brano di COMETE, progetto musicale di Eugenio Campagna, disponibile sulle principali piattaforme digitali.

“Ma Tu” è il nuovo singolo estivo di Comete, figlio di questi giorni, che anticipa un’ estate diversa e curiosa in bilico tra il periodo vissuto prigionieri nelle mura di casa e questo nuovo inizio ancora tutto da sperimentare. Il brano vuole rappresentare il delicato passaggio che stiamo vivendo e allo stesso tempo esternare l’estremo bisogno di rapporti umani che fino ad ora sono stati limitati, lasciando un vuoto che finalmente è possibile colmare. “Ma Tu” racconta la voglia di abbracciarsi e di tornare ad incontrarsi dopo i mesi trascorsi soli con se stessi, resa attraverso la scrittura di Comete capace di una profonda sensibilità insieme ad una spensieratezza che si addice all’estate che sta per arrivare.

-“Stavo finendo a parlare coi muri di casa, dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, Ma tu “…. probabilmente quel “ma tu” e’ la soluzione a tutto questo, alla faccia che si incastra nello schermo, l’unico modo che abbiamo avuto per sentirci vicini. “Ma tu “ e’ la possibilità che abbiamo per sentire qualcosa di nuovo, per provare insieme a vedere o immaginare un’altra estate, un altro mare. –

Eugenio Campagna, in arte Comete, è nato a Roma nel 1991. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato da ragazzo a scrivere canzoni e poi ad esibirsi come artista di strada e nei locali della sua città. Il suo nome d’arte è la sua poetica: “Come te”, è l’esigenza di scrivere le sue storie che poi sono le storie di tutti. Per questo Eugenio definisce il suo genere “Real pop”, parlare del reale, di quel Cornflakes che racconta una storia d’amore. Ed è proprio “Cornflakes” il suo primo singolo, uscito durante la sua partecipazione come concorrente ad X-Factor 13. Ad aprile 2020 esce la sua cover di “En e Xanax”, storico brano di Samuele Bersani.