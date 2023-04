Confermato l’interesse della Juventus per Davide Frattesi

I bianconeri sarebbero interessati a Davide Frattesi del Sassuolo. Il calciatore potrebbe arrivare la prossima estate

La Juventus continua a lavorare al suo progetto, anche se condizionato dalla sanzione subita a causa del “Caso Plusvalenze”. Tuttavia, cercherà di raggiungere la prossima edizione della Champions League attraverso la Serie A, ma senza escludere un biglietto per l’Europa League.

Per quanto riguarda i rinforzi, è un segreto che il club piemontese sia alla ricerca di Davide Frattesi (23 anni). Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato diretto sul suo centrocampista. “Sappiamo che la Juve apprezza Frattesi, ma la corsa è aperta”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Ha anche commentato che “non mi stupirei se Scamacca tornasse in Italia la prossima estate”.

Parla Frattesi

Intanto il calciatore ha commentato così le voci di mercato della prossima estate: “Vivo il mercato diversamente rispetto allo scorso anno. Dopo un anno, uno ci fa un po’ il callo. Ora vado avanti in maniera tranquilla. Magari l’anno scorso chiedevo in giro, ma è sbagliato perché poi perdi il focus e rischi di fare delle brutte figure come ho fatto all’inizio di quest’anno. Non avevo affrontato bene quel periodo e si è visto poi in campo”. Poi Frattesi ha continuato dicendo: “Non me ne frega nulla, non mi metto a leggerle le voci di mercato. Ognuno fa le sue scelte, io prendo tutto come uno stimolo. Se nessuno ha creduto abbastanza in me lo scorso anno non ero pronto forse, quest’anno voglio dimostrargli che già lo sono”.