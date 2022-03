Conte al PSG, si arena la trattativa per Allegri

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Paris Saint Germain. Pochettino non rimarrà sulla panchina francese, salvo colpi di scena

Traballa sempre più la panchina del club più ricco di Francia, quella del Paris Saint Germain. Dopo la disfatta europea contro il Real Madrid, Pochettino non sarebbe più così sicuro del suo posto da allenatore dei francesi, tanto che la dirigenza vorrebbe sostituirlo. Il primo nome fatto è quello di Zinedine Zidane, ma il PSG avrebbe provato un approccio anche con Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese non sembrerebbe però volersi trasferire nella capitale francese, la trattativa dunque si starebbe già arenando. Un altro ex bianconero sembra essere in pole, ossia Antonio Conte. Resta da capire però come andrà a finire la stagione, con il Tottenham in piena lotta per la Champions League.

Una stagione travagliata per il tecnico leccese

Antonio Conte e il suo Tottenham non sembrano essere sicuri di continuare insieme. I londinesi non viaggiano a ritmi esaltanti e l’allenatore ex Juventus e Inter potrebbe scegliere di partire. Il progetto Paris Saint Germain potrebbe fare al caso suo, visto che potrebbe consentirgli di vincere da subito. Un fattore non da poco, considerando la fame dell’allenatore italiano che vorrebbe vincere ancora.

Resta da capire come si comporterà la dirigenza del Tottenham, visto anche che l’addio potrebbe maturare dopo neppure un anno. Conte ha difatti sostituito a stagione in corso Nuno Espirito Santo, ma non vorrebbe continuare per lottare solamente per il quarto posto. Conte ha altre ambizioni, riuscirà il Tottenham a colmarle?