Coppa Italia, Juventus-Inter: le probabili formazioni

Mancano poche ore al big match di questa sera tra Juventus ed Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, calcio di inizio ore 20:45, diretta su Rai Uno. I bianconeri partono in vantaggio in virtù della vittoria per 2-1 a San Siro, ma la squadra di Conte è molto motivata e proverà a ribaltare il risultato per approdare in finale.

In casa Juve Pirlo dovrà rinunciare a Dybala e Arthur. In porta torna Buffon, nella retroguardia spazio alla coppia De Ligt-Demiral, a centrocampo Bentancur e Rabiot al centro, Chiesa e Bernardeschi sulle fasce. In avanti Kulusevski favorito su Morata.

Nell’Inter Conte costretto a fare a meno degli squalificati Sanchez e Vidal. Al posto del cileno pronto Eriksen. Sulla fascia sinistra spazio a Darmian, in avanti coppia Lukaku-Lautaro. Le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kuluseveski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte.