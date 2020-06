Coronavirus, Pechino torna in lockdown: nuovo focolaio al mercato Xinfadi

Dopo 55 giorni a contagio zero la capitale cinese è stata costretta nuovamente alla chiusura

I FATTI – La notizia risale alle 2 del mattino di sabato; il mercato Xinfadi, situato nel cuore di Pechino, è stato chiuso in quanto sito di un nuovo focolaio di Coronavirus. Essendo stati già 46 i lavoratori risultati positivi le autorità cinesi hanno deciso di porre in lockdown l’intera zona del mercato, oltre che a 11 comunità residenziali limitrofe, così come scuole e asili nido della zona.

In realtà ciascuno dei 46 casi positivi era asintomatico, ma la loro infezione è stata individuata a seguito di alcuni controlli effettuati successivamente al rilevamento del primo contagio riscontrato sul posto due giorni fa, dopo ben 55 giorni di contagio zero per la città.

L’intero quartiere, ha annunciato il Governo, è entrato in “modalità bellica”: circa 10mila persone che hanno avuto contatto in modo diretto con il mercato saranno sottoposte a test, ed è possibile che nelle prossime ore il numero di casi continui a crescere.

Xinfadi è attualmente uno dei maggiori centri d’ingrosso della capitale cinese di frutta e verdura: secondo le prime ricostruzioni alcune tracce di Sars-Cov-2 sono state trovate su un banco per il taglio del salmone, e così oggi i supermercati pechinesi hanno eliminato tutto il pesce che avevano sugli scaffali.

Anche se il livello di allerta sanitaria non è da considerarsi alto per Pechino, sono state già prese tutte le precauzioni necessarie: sono stati vietati gli spostamenti da e verso altre province, con tanto di posti di blocco, così come sono stati sospesi eventi sportivi e la riapertura delle prime classi delle scuole elementari.