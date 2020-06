Stefano De Martino, a Tele Sette: “Credevo di avere una direzione precisa…”

Protagonista delle ultime settimane del gossip, Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista nel nuovo numero di Tele Sette. Il ballerino si lascia alle spalle i vari rumors, i pettegolezzi riguardo la sua storia con Belen Rodriguez, concentrato nel suo percorso alla Rai. Il 15 giugno, infatti, De Martino tornerà nel piccolo schermo e insieme a Fatima Trotta condurranno Made in Sud.

UNO SGUARDO AL PASSATO – Stefano si è fatto conoscere al pubblico grazie al programma di Maria De Filippi, Amici. Il ragazzo aveva infatti partecipato come ballerino, riuscendo anche a a far parte del corpo di ballo dei professionisti. Poi la svolta in Rai, dove ha scoperto il suo talento nella conduzione. Il conduttore partenopeo ora è al timone di programmi come Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile. Dando uno sguardo al passato, il presentatore rivela:

“Credevo di avere una direzione precisa. Quel che è accaduto dopo è stata una evoluzione inaspettata e mi ha reso felice”.

IL MODELLO A CUI SI ISPIRA – Sebbene sia riuscito a conquistarsi una notevole fetta di successo, Stefano non si ferma. Il ragazzo ha infatti spiegato di non smettere mai di studiare, volendo migliorare sempre di più la sua conduzione. Il suo modello di riferimento? Renzo Arbore, conduttore di Striminzitic ed ex marito di Mara Venier. Il ballerino ha rivelato di volerlo incontrare, vederlo lavorare da vicino.

Inoltre, nonostante molti pensino che il Varietà non esista più, De Martino ha rivelato: “Vorrei riqualificare il varietà, senza essere avanguardista e rispettando il passato”. Stefano De Martino è quindi pronto a riprendere in mano la conduzione di Made in Sud. Per Stasera Tutto è Possibile, invece, bisognerà aspettare autunno, anche se non vi è ancora una data precisa per via dell’emergenza Coronavirus.