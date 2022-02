Corsi di trucco permanente? Scopriamoli

Diventare esperti nel campo del microblanding e trucco permanente è possibile attraverso corsi appositi che permettono di imparare nel dettaglio la tecnica e di ricevere alla fine un attestato pensato appositamente per dimostrare quanto appreso e fornire all’estetista o professionista che ha seguito il corso un certificato da mostrare ai suoi clienti.

I corsi di trucco permanente, infatti, sono l’unica soluzione valida per fornire questo servizio con la giusta professionalità, imparando a utilizzare correttamente i pigmenti e gli strumenti necessari a inocularli nella zona sottostante del derma al fine di creare poi i vari effetti e utilizzare le diverse tecniche pensate per fornire un servizio ottimale ai clienti.

Come funzionano i corsi per trucco permanente e microblanding

I corsi per imparare la tecnica del trucco permanente con l’Accademia Maison 22 https://www.corsotruccosemipermanente.com/ di solito prevedono due specifiche aree di lezione. La prima è quella che interessa la parte teorica.

La teoria è molto importante in quanto necessaria a insegnare in modo approfondito quali sono le tecniche, come riconoscere e usare i pigmenti bioassorbibili, in che modo aver cura della pulizia e dell’igiene e come usare gli strumenti.

Non solo, la parte teorica affronta anche lo studio del viso e nello specifico della zona di occhi e labbra, zigomi per riuscire a identificare nel dettaglio quali sono le aree di intervento e in che modo andare a operare per migliorarle o per un effetto estetico finale che possa essere piacevole alla vista.

Corsi di trucco permanente: la pratica

Una volta affrontata la parte teorica si procede alla pratica. Le lezioni pratiche di trucco permanente si svolgono mediante l’impiego di manichini appositi sui quali sperimentare sia l’uso dello strumento elettrico per l’inoculazione dei pigmenti sia per riuscire a imparare le varie tecniche.

Tra le tecniche principali che si imparano durante il corso pratico ci sono:

Definizione sopracciglia

Riempimento sopracciglia

Rimpolpamento delle labbra

Ridefinizione labbra

Volume e contorno labbra

Eyeliner occhi

Sfumatura labbra

Definizione degli zigomi

Queste sono alcune delle tecniche che il corso di trucco permanente pratico prevede e che permette di seguire con attenzione al fine di ottenere dei risultati finali ottimali. Il corso inizia con la pratica sui manichini per poi proseguire con un’attività anche su alcune modelli e modelli che interverranno alla fine del corso per fare una prova finale anche su persone reali.

Quanto dura il corso

Il corso per il trucco permanente ha una durata che va da un minimo di tre giorni fino a circa sette giorni in base alle ore che vengono previste per ogni sessione e a seconda dei moduli previsti dal percorso formativo prescelto.

Una volta concluso il corso si ottiene subito l’attestato che permetterà di utilizzare questa tecnica nei centri estetici. Oppure che varrà come certificato da allegare al proprio curriculum nel caso si voglia cercare lavoro in un centro estetico oppure in un centro di dermopigmentazione.

Il corso, dunque, non è solo un’opportunità per imparare a usare la tecnica del trucco permanente ma è anche un vantaggio per coloro che vogliono migliorare in campo estetico e ottenere un certificato che gli aiuti a trovare lavoro o ampliare la rete di clienti.