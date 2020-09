Covid-19, le condizioni di Aurelio De Laurentiis. Zangrilllo: “Berlusconi a marzo sarebbe morto”

La notizia della positività del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scosso il mondo del calcio italiano. Il numero uno azzurro, infatti, ha annunciato di essere positivo al tampone dopo aver partecipato alla riunione di Lega con tutti i presidenti di Serie A ed aver parlato fuori la sede senza mascherina.

Ma, come sta il presidente partenopeo? Nella giornata di ieri il presidente azzurro è stato trasferito da Capri all’Ospedale Gemelli di Roma insieme alla moglie.

Il patron azzurro, infatti, non è asintomatico e la febbre è particolarmente alta. È bene comunque sottolineare che Aurelio De Laurentiis non si trova in terapia intensiva ed è strato trasferito all’Ospedale di Roma per ulteriori accertamenti.

Come accaduto con Silvio Berlusconi, infatti, Aurelio De Laurentiis non ha voluto sottovalutare il virus ed ha deciso per il ricovero.

Scoprire in tempo il Covid-19, infatti, è fondamentale. Non solo per prevenire altri contagi, ma anche per la propria salute personale. Il prof. Zangrillo, ha infatti rivelato su Silvio Berlusconi che “la carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà”