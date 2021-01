Covid, il Sindaco di Torre Annunziata chiude tutte le scuole per una settimana

Nonostante il TAR abbia bocciato le ultime ordinanze di Vincenzo De Luca sulla scuola, alcuni Comuni della Campania stanno optando per la chiusura dopo l’elevato numero di contagi registrati nelle loro città. È ora il turno di Torre Annunziata.

Tramite un’ordinanza comunale, infatti, il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole a partire da lunedì 25 gennaio e per tutta la settimana.

“Sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni); sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria; sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado”.

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Nelle ultime 24 ore, infatti, a Torre Annunziata c’è stato un aumento esponenziale dei casi. Se la situazione dovesse peggiorare, è possibile che il Sindaco opti anche per altre chiusure in attesa di far stabilizzare la situazione.